İmamoğlu’ndan İBB’nin metrolarına onay vermeyen Erdoğan’a tepki. 'Milletini cezalandıranı millet sevmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’nin projeleri arasında yer alan Beylikdüzü-Sefaköy Metro Hattı ve Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı projelerinn Erdoğan’ın imzasını taşıdığı 2024 Yatırım Programı’na alınmamasına tepki gösterdi.

“MİLLETİNİ CEZALANDIRANI MİLLET SEVMEZ”

İmamoğlu, İBB’nin yaptığı projelere iktidarın eninde sonunda imza vermek zorunda olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Milletini cezalandıranı millet sevmez. Bu milleti cezalandırıyorlar. Ben Eyüpsultan'da, Bayrampaşa'da, Beylikdüzü’nde Avcılar'da Büyükçekmece'de, Başakşehir'de, Küçükçekmece'de hatta Bakırköy'de hatta Bahçelievler'de insanlara gideceğim milletimize bunları şikayet edeceğim. Bu millet kendisine verilecek hizmeti engelleyeni sevmez” ifadelerini kullandı.

"PROJESİZ İHALE OLUR MU? OLUYOR KARDEŞİM OLDU, YAPILDI"

Yaptığı açıklamaların ardından devam eden Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı’nın Pendik İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, “Burayı biz aldığımızda neredeyse ihalesi yapılalı iki buçuk yıl olmuştu ama şantiye dahi kurulmamıştı. Yani her zamanki gibi ihalesi var ama şantiyesi yok. Çünkü finansmanı yok daha ileri giriyorum hatta projesi yok. Şimdi bunu deyince insanlar ya projesiz ihale olur mu? Oluyor kardeşim oldu, yapıldı ve biz burada ciddi anlamda bir proje revizyonu yaparak ve buraya kaynak bularak 2020’nin başında aslında biz buraya start verdik” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ İMZALAR ATILMADI

Tüm teknik raporları ve projeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylanan, Eyüpsultan – Bayrampaşa Tramvay Hattı ile Sefaköy – Beylikdüzü – TÜYAP Metro Hattı projelerine başlanabilmesi için gerekli olan imzalar atılmadı. İki önemli toplu ulaşım projesi olan bu projeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı 2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nda yer almadı.