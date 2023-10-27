Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul etti

Dün bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arasında kritik görüşmeye imza atıldı. İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’ndan gelen “Kurultayda divan başkanı ol” teklifini kabul ettiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul etti

Kurultaya sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişim tartışmalarının kilit ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki basına kapalı görüşme bir saat kadar sürdü.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olmasını teklif ettiği ve İmamoğlu’nun da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “değişim” çıkışıyla gündeme gelerek bir taraf belli eden İmamoğlu’na bu makamın önerilmesiyle ilgili “Genel başkan CHP’lilerin hiçbirini ayırmaz. Görev verilen herkesin görevini en iyi şekilde yapacağını da bilir. Daha önce büyükşehir belediye başkanları divan başkanlığı yapmıştı. En büyük şehrimizin başkanının da divan başkanı olarak düşünülmesi doğaldır” yorumunu yapmıştı.

GENEL MERKEZ KAYBEDİYOR ALGISI

CHP'nin kulislerinde genel merkez kanadının Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na bu önerisinden rahatsız olduğunu bilgisi yayılıyordu.

Bu önerinin genel merkez adına “Kaybediyoruz” algısı oluşturduğu için kötü göründüğünü söyleyenler bulunuyor.

ekran-alintisi.png

İlgili Haberler
Paralar KKM'den döviz mevduatını gidince Merkez Bankası'ndan flaş bir karar geldi
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geliyor. Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geliyor. Tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için B planı sızdı. Fatih Ergin CHP kulislerine bomba gibi düşen bilgiyi açıkladı
İmamoğlu ve Yavaş ilk kez fikir ayrılığına düştüler
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun
Ülkede derin yoksulluk var Yazarlar
Ülkede derin yoksulluk var
Hani Türkiyelileştiriyordunuz? Yazarlar
Hani Türkiyelileştiriyordunuz?
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı Yazarlar
Dengeli beslenmek için trans yağlardan uzak durulmalı
Yalandan kim ölmüş acaba? Yazarlar
Yalandan kim ölmüş acaba?