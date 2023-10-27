Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul etti

Kurultaya sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve değişim tartışmalarının kilit ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki basına kapalı görüşme bir saat kadar sürdü.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’na kurultayda divan başkanı olmasını teklif ettiği ve İmamoğlu’nun da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler “değişim” çıkışıyla gündeme gelerek bir taraf belli eden İmamoğlu’na bu makamın önerilmesiyle ilgili “Genel başkan CHP’lilerin hiçbirini ayırmaz. Görev verilen herkesin görevini en iyi şekilde yapacağını da bilir. Daha önce büyükşehir belediye başkanları divan başkanlığı yapmıştı. En büyük şehrimizin başkanının da divan başkanı olarak düşünülmesi doğaldır” yorumunu yapmıştı.

GENEL MERKEZ KAYBEDİYOR ALGISI

CHP'nin kulislerinde genel merkez kanadının Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na bu önerisinden rahatsız olduğunu bilgisi yayılıyordu.

Bu önerinin genel merkez adına “Kaybediyoruz” algısı oluşturduğu için kötü göründüğünü söyleyenler bulunuyor.