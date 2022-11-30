Abdulkadir Selvi İmamoğlu ve Kaftancıoğlu için bakın ne yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı’na alternatif olarak bir teşkilat kurma çalışması içinde olduğunu iddia etti.

Zafer Şahin’in, İmamoğlu için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile yüzleştirmek istediği yazdığını hatırlatan Selvi, Kaftancıoğlu’nun ise siyasi yasaklı olduğu için güvendiği birine görevi bırakıp il yönetimini arka planda devam ettirmek istediğini yazdı.

Hürriyet yazarı Selvi ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Abdülkadir Selvi, Canan Kaftancıoğlu için il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor ifadelerini de kullandı.

Selvi, Kılıçdaroğlu’nun ise Canan Kaftancıoğlu’nu desteklediğini savundu.