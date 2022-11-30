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Abdulkadir Selvi İmamoğlu ve Kaftancıoğlu için bakın ne yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı yayında “Gereğini yapıyor” dediği Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, İBB Başkanı İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canna Kaftancıoğlu arasında yaşandığı iddia edilen tartışmayı yazdı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:16
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Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu için Abdulkadir Selvi bakın ne yazdı

Abdulkadir Selvi İmamoğlu ve Kaftancıoğlu için bakın ne yazdı
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı’na alternatif olarak bir teşkilat kurma çalışması içinde olduğunu iddia etti.

Zafer Şahin’in, İmamoğlu için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ile yüzleştirmek istediği yazdığını hatırlatan Selvi, Kaftancıoğlu’nun ise siyasi yasaklı olduğu için güvendiği birine görevi bırakıp il yönetimini arka planda devam ettirmek istediğini yazdı.

Hürriyet yazarı Selvi ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğunu da dile getirdi.

Öte yandan Abdülkadir Selvi, Canan Kaftancıoğlu için il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor ifadelerini de kullandı.

Selvi, Kılıçdaroğlu’nun ise Canan Kaftancıoğlu’nu desteklediğini savundu.

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O YÜREK VARMI SENDE SELVİ
30.11.2022 10:30
TEK TARAFLI TARİFLE HAYALLERİ ISPATLARMISIN CANLI CANLI  
 
İMAMÖGLU YADA KILIÇDAROĞLU İLE CANLI YAYINA ÇIK ANLAT .
30.11.2022 10:28
SORU İSATETİ BIRAKMADAN İSPATLA ? KANITLA  
 
1950
30.11.2022 10:26
Dürüst Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için bütün herkes saldırıyor, yok seçilemez, yok Alevi, ne var Alevilerin büyük kısmı Atatürk’den beri Chp li, Atatürk’ü sevenler oy verse %90 ile seçilir  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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