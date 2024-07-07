Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu Çırağan'da buluştu

İstanbul’un en güzide ve tarihi mekanlarından birisi olan Çırağan Sarayı’nda Trabzolu iki ailenin çocukları evlendi. Düğün Trabzon Oflu 'Abdik' ailesinin oğlu Kadir Can Abdik ile Trabzonlu ve DAP İnşaat'ın Sahibi Ziya Yılmaz’ın kızı Büşra Nur Yılmaz hayatlarını birleştirdi.

İMAMOĞLU KIYDI

Çiftin nikahı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kıyıldı. İki ailenin düğününe hem iş hem de siyaset arenasından birçok ünlü isim de katılım gösterdi. Çiftin nikah şahitliği TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, Naci Ağbal (Merkez Bankası eski başkanı), Mustafa Erdoğan, iş insanları Ali Ağaoğlu, Aziz Torun, Süleyman Çetinkaya ve Ahmet Çalık oldu.

MURAT KURUM’DA ORADAYDI

Aynı zamanda geçtiğimiz yerel seçimde İmamoğlu’ndan 10 puan geride kalarak İBB Başkanı seçilemeyen ancak geçtiğimiz hafta yeniden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğuna getirirken Murat Kurum’un da düğünde yer aldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU GİTTİ SOYLU GELDİ

Düğünde tüm gözler iki Trabzonlu etkili siyasetçiler İmamoğlu ve Soylu üzerindeydi. Ancak iki isim aynı zaman dilimlerinde düğünde bulunmadı. İmamoğlu düğünü terk ettikten sonra Süleyman Soylu düğüne geldi.