Ekrem İmamoğlu yer sofrasında iftar yaptı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ekrem İmamoğlu yer sofrasında iftar yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Gaziosmanpaşa'da Subaşı ailesi ile iftarını açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP İlçe Başkanı Mürşide Ertürk Çoban ile birlikte Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki Subaşı ailesinin iftarına misafir oldu ve onlarla birlikte iftarı açtı.

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"TUTULAN TÜM ORUÇLARI ALLAH KABUL ETSİN"

İmamoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Bu akşam iftarımızı Gaziosmanpaşa'da Subaşı Ailesiyle beraber açtık. Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe ile misafir olduğumuz ailemize sofralarını bizimle paylaştıkları için teşekkürler. Tutulan tüm oruçları Allah kabul etsin."

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