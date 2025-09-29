Ekrem İmamoğlu, Yusuf Tekin'den tazminat kazanmıştı! Bağışlayacağı yeri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Belediye Kanunu'nda belediyelerin kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkileri olmadığını belirterek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor" demişti.

İmamoğlu, Tekin'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, Bakan Tekin'i İBB Başkanı İmamoğlu'na ödemek üzere 25 bin liralık manevi tazminata mahkum etmişti.

TAZMİNATI VERECEĞİ YERİ AÇIKLADI

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre İmamoğlu, Tekin'den alacağı tazminatı Saraçhane eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek olmak için bağışlayacak.