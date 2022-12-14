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İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek

Mahkemede Ekrem İmamoğlu'na 5 yıldan az ceza verilmesi sonucu Yargıtay yolu kapandı. Eğer İstinaf seçimden önce onaylarsa İmamoğlu'nun her türlü başkanlığı ve adaylığı düşecek. Bu süre 1 ay da sürebilir 6 ayda. Böylelikle İBB de AKP'ye geçecek.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 20:20
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Ekrem İmamoğlu'na ceza veren mahkeme kararında Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı

İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
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Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Celal Ülgen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın 5 yıldan az olması dolayısıyla Yargıtay'a itiraz yolunun kapalı olduğunu açıkladı. İstinaf Mahkemesi çıkan kararı seçim öncesinde onaylarsa İmamoğlu'nun her türlü başkanlığı ve adaylığı düşecek. İstinaf sürecinin 1 ay da sürebileceği 6 ay da sürebileceği belirtilirken, İstinaf kararı onaylarsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'ye geçecek.

Ülgen karar kesinleşse bile ceza miktarı nedeniyle İmamoğlu'nun hapis yatmasının mümkün olmadığını ve siyasi yasağın da ceza süresi kadar olduğunu ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki kesin karar istinaf mahkemesince verilecek.

Ekrem İmamoğlu'nu verilen cezayı İstinaf mahkemesi seçimden önce alınan kararı onaylarsa İmamoğlu'nun her türlü başkanlığı ve adaylığı düşecek. İmamoğlu'nun başkanlıktan alınması durumunda da AKP İBB'de çoğunluğa sahip olduğu için İBB AKP'ye geçecek.

İBB Başkanı İmamoğlu hakkındaki kararı değerlendiren avukat Celal Ülgen, sürecin İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesinde ilerleyeceğini belirtti. Cezanın 5 yılın altında olması nedeniyle Yargıtay yolunun kapalı olduğunu vurgulayan Ülgen, karara ilişkin itiraz başvurusunun ardından en az 6 aylık bir istinaf süreci olduğunu ifade etti.

Avukat Ülgen, "İstinaf mahkemesi yeniden delil toplayabilir, yeniden yargılama yapabilir. Mahkemenin böyle bir hükmü onamasının olanağı yok. Ancak yine buradan da bir onama çıkabilir. Süre açısından Yargıtay yolu kapalı. Sadece istinaf başvurusu hakkı bulunuyor. İstinaf Mahkemesi kesin kararı verecek" dedi. Avukat Celal Ülgen, kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasağın ve seçilme hakkı engelinin de ceza süresi kadar olduğunu vurguladı. Ülgen, "Ceza süresi bakımından cezaevinde yatması mümkün değil. Kesinleşirse girdi çıktı yapacak" değerlendirmesinde bulundu. 

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