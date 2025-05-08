Ekrem İmamoğlu’na destek veren hesaplar da kapatılıyor

Gece geç saatlerde getirilen kısıtlamanın ardından X’teki kullanıcılar profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nu ekleyerek desteklerini belli etti. Kısa süre içerisinde dalga dalga büyüyen tepkinin ardından X’ten bir darbe daha geldi. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun paylaştığı bilgiye göre Ekrem İmamoğlu'na destek için profil fotoğraflarını değiştiren hesaplar da kapatılmaya başlandı.

Haskoloğlu yaptığı paylaşıma iki ayrı ekran görüntüsü ekleyerek yaşanan durumu X hesabından duyurdu.

NE OLMUŞTU

Silivri Cezaevi’nde bulunan İmamoğlu, 19 Mart’taki gözaltı sürecinden itibaren başlayan ve tutukluluğuyla devam eden protestolar sırasında sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyordu.

SON PAYLAŞIM “DİPLOMANI AL DA GEL”

İmamoğlu’nun hesabından yapılan son paylaşımda, Beyazıt Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yapılmış ve “Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel” ifadeleri kullanılmıştı.

“ERİŞİM ENGELİ YASAL TALEP DOĞRULTUSUNDA”

İmamoğlu’nun avukatı Gönenç Gürkaynak, X platformunda yaptığı açıklamada, hesabın engellenmesine karşı hukuki adım atılacağını duyurdu. Gürkaynak, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X’in talebiyle ve X’in serbest avukatı olarak, ilgili mahkemede tüm itirazlarımızı hukuki gerekçelerle ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapacağım. X, bu adımın atıldığını ayrı bir paylaşımda kamuoyuna bildirecek. Muhtemelen dilekçenin içeriğine de bu paylaşımda link verecekler” dedi.

MANSUR YAVAŞ’TAN İMAMOĞLU’NA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İmamoğlu’nun X hesabına getirilen erişim engeline tepki gösterdi. Yavaş, profilinde İmamoğlu’nun fotoğrafının yer aldığı “Mansur Yavaş 2025” kullanıcı adlı X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır” dedi.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, yalnızca bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım, erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır.”