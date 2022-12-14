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İmamoğlu’na siyasi yasak veren mahkeme kararı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na mahkemenin verdiği siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararının belgesi ortaya çıktı…

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 19:46
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Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak verilmişti. Mahkeme kararı ortaya çıktı

İmamoğlu’na siyasi yasak veren mahkeme kararı ortaya çıktı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme kararının belgesi ortaya çıktı

İşte o karar:

"Sanık müdafiisi Av. Gökhan Günaydın son sözünde: SEGBİS ile kayda alındı.
Dosya incelendi, araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşıldı. Duruşmanın bittiği bildirildi. Yargılamaya son verildi.
Kısa karar açıklanmak üzere salon boşaltıldı.
Kısa karar hazırlandıktan sonra taraflar huzura alındı.
Sanık EKREM İMAMOGLU müdafileri Av. Sercan Polat, Av. Gökhan Günaydın, Av. Kemal Polat, Av. Turan Taşkın Özer'in hazır olduğu görüldü.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
HÜKÜM;    Gerekçisi    sonradan    yazılacak    ayrıntılı    kararda
açıklanacağı üzere.
Sanığın üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçu sabit görüldüğünden sanığın eylemine uyan TCK'nun 125/3-a maddesi uyarınca, sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bu eylemi basın önünde alenen işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK 125/6 maddesi uyarınca 1/6 oranında artırılarak sanığın 1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın bu eylemi kurul halinde çalışan, kamu görevlilerine karşı (Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine karşı) işlediği anlaşıldığından sanığa verilen cezanın TCK 125/son maddesi delaletiyle TCK 43/2-1 maddeleri uyarınca 1/2 oranında arttırılarak sanığın SONUÇ OLARAK 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen cezadan başkaca artırım ve indirim uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkûm olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına.
Sanığın sarfına sebebiyet verdiği 8 davetiye gideri 312 TL, bilirkişi raporu sarfı 500 TL olmak üzere toplam 812,00 TL nin sanıktan TAHSİLİNE,
Sanık ve müdafiilerin kararın tefhiminden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememizeveya eş değerbirmahkemeye yazılı bir dilekçeyle yada sözlü beyanını mahkeme katibine tutanak tutturmak ve hakime onaylatmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yoluna başvurma   hakkının bulunduğuna, bu süre içerisinde belirtilen şekilde istinaf  yasa yoluna başvurulmaması durumunda kararını kesinleştirileceği hususunun sanığa ihtarına,
Sanık ve mağdurların yokluğunda, sanık müdafilerinin yüzüne karşı, iddia makamının huzurunda mütaalaya uygun, açık yargılama sonunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Ayrıntılar geliyor…

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Öfkeli Filozof
14.12.2022 20:02
Vay be AKP'nin düştüğü duruma bakın hele. Bugün seçim olsa İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak, bunu çok iyi biliyorlar. Milletin sandığa gidecegi günü unuttunuz sanırım.  
 
1950
14.12.2022 20:02
Ya mahkeme demeyin lütfen  
 
Türküm
14.12.2022 20:00
Akp nin savcıları ve hakimleri emiri yerine getirmişler  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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