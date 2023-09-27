Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İlçe Başkanına tepki: Rezillik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki kreşin temel atma törenine katılımın az olduğunu görünce, CHP ilçe başkanına basın mensuplarının önünde "Rezillik" diye tepki gösterdi.

KAYNAK: DHA
Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İlçe Başkanına tepki: Rezillik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5’i Anadolu yakasında olmak üzere, toplam 10 Yuvamız İstanbul kreşinin temel atma törenine katıldı. Ümraniye Yukarı Dudullu, Sultangazi Cebeci, Esenler Atışalanı, Maltepe Atışokulu, Maltepe Fındıklı, Pendik Ertuğrul Gazi, Pendik Kurtköy, Sarıyer İstinye, Avcılar Tahtakale, Küçükçekmece Safra’da yapılacak kreşlerin temel atma töreni Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki şantiye alanında gerçekleşti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikayet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki gösterdi.

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Törendeki konuşmasının ardından fotoğraf çekilmek için beton dökülecek alana geçen İmamoğlu, burada katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek serzenişte bulundu. Avseren, İmamoğlu'na "başkanım…" yanıtını verdiği sırada, kulağına basının olduğu uyarısında bulunulan İmamoğlu, "Hiç önemli değil basın, masın" diye konuştu.

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