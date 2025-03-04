Ekrem İmamoğlu’ndan çok konuşulacak 2 tespit! Erdoğan bunları sakın duymasın…

Hakkında 6 soruşturma açılan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ile benzer yanının olmadığını belirtirken, 2 tespiti dikkat çekti. İmamoğlu, “Belki bir de futbol oynadığımı söyleyebiliriz yani. O kaleci değildi. Ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok.” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN OLDUĞU NET”

Sözcü’ye konuşan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, ‘Erdoğan’ı rakip olarak görmek ister misiniz?’ sorusuna, “Beni o günün rakibinin kim olacağı ilgilendirmiyor. Ama bugünkü rakibin Sayın Erdoğan olduğu net. Nasıl bir rakip Sayın Erdoğan? Bir kere istemediği rakibi bertaraf etme çabasını dizayn, bunu kendine bir siyasi strateji hakkı gören bir kişilikle karşı karşıyayız” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN 2 TESPİT

Hakkında 6 soruşturma açılan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde eşi Dilek İmamoğlu’nun Erdoğan ile ortak noktasına ilişkin, “Karadenizli oluşları dışında ortak başka yönleri olduğunu düşünmüyorum” sözlerine “Dilek sonuçta kendi düşüncesini ifade etti ama benzeyen pek bir yanımız yok” dedi. Ayrıca İmamoğlu, siyaset tarafında benzeyen bir yanının olmadığın altını çizerken, yaptığı 2 tespit dikkat çekti. İmamoğlu, “Belki bir de futbol oynadığımı söyleyebiliriz yani. O kaleci değildi. Ben kaleciydim. Bir de benim üniversite arkadaşım çok” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA SİYASİ YASAK İSTENEN SİYASETÇİ

Türkiye siyaset tarihinde hakkında en fazla hapis cezası ve beş kez siyasi yasak talep edilen belediye başkanı olan İmamoğlu hakkında bugüne kadar açılan davalar ise şu şekilde;

1. Ahmak Davası

Türk Ceza Kanunu 125/2-1, 125/3-a,4,5, 43/2-1

İstenen ceza 2 yıl 11 ay

2. Ordu Valisi Davası

Türk Ceza Kanunu 125/3-a

İstenen ceza 2 yıl

3. Büyükçekmece Davası

Türk Ceza Kanunu 235/1

İstenen ceza 7 yıl

4. Bilirkişi Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 277/1,

İstenen ceza 4 yıl hapis cezası

5. Başsavcı Davası

Türk Ceza Kanunu'nun 125/1-3.a-4 maddesi

Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle maddesi

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/1'inci maddesi

İstenen ceza 7 yıl 4 ay.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiaları üzerine 'resmi belgede sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.