İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) davası iddianamesi dün tamamlandı. İmamoğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu davanın iddianamesinde; gazeteciler Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç'e de suçlamalar yer aldı. 4 gazetecinin, destek amaçlı manipülatif içerik paylaşıp karşılığında para aldıkları iddia edildi. İmamoğlu 4 gazeteciye bu sabah bir mektup yazdı.

OdaTV’nin haberine göre “Basın özgürlüğünün her geçen gün biraz daha daraltıldığı bir dönemde sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmanız ardından yurtdışı yasağıyla karşılaşmanız demokrasi adına kaygı verici” diyerek başlayan İmamoğlu, 'Gazetecilik suç değildir' diyerek mektubuna şöyle devam etti:

“Maalesef son dönemde bu ve benzeri uygulamalar, zaten az sayıda kalan, kalemi özgürlük için yazan gazeteciler için bir gözdağı aracı haline getirildi. Gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinde durduğunuz için sizi kutluyor, bu haksız süreci dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum. Çok geçmiş olsun.

Sevgi ve saygılarımla

Ekrem İmamoğlu”

4 gazeteci geçen hafta (6 Kasım 2025) "yalan bilgiyi alenen yayma, suç örgütüne yardım etme" suçlamasıyla gözaltına alınmış, "yalan bilgiyi alenen yayma, suç örgütüne yardım etme" suçlamasıyla ifade vermelerinin ardından serbest bırakılmıştı.