Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan sloganlarına öpücüklü cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan sloganlarına öpücüklü cevap

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye-Gürcistan maçını izlemek için gittiği Almanya’da kendisine Türk gurbetçiler tarafından atılan ‘Erdoğan’ sloganlarına öpücük atarak yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya’da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Şampiyonası için Almanya’ya gitti. 18 Haziran tarihinde Gürcistan ile karşılaşan Milli takımımızın karşılaşmayı 3-1 kazandığı karşılaşmayı İmamoğlu’da takip etti.

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Karşılaşmadan 1 hafta kadar sonra sosyal medyaya yeni görüntüler düştü. Stadyumda ilerleyen İmamoğlu’nu gören Türk gurbetçiler ‘Erdoğan’ sloganları attı. Kendisine karşılık atılan sloganı duyan İmamoğlu ise sloganlara farklı bir şekilde yanıt verdi.

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Gurbetçilere önce el sallayan İmamoğlu daha sonra ise 3 defa öpücük atarak maçı izleyeceği yere doğru ilerledi. Oynanan maçtan bir hafta sonra sosyal medyaya düşen video kullanıcılar arasında da viral oldu.

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