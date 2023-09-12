Ekrem İmamoğlu’ndan genel başkanlık hamlesi. Barış Yarkadaş bomba kulisi açıkladı

Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu'nda gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili kulis bilgisi verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan genel başkanlık hamlesi. Barış Yarkadaş bomba kulisi açıkladı

Star Gazetesi yazarı Resul Tosun, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Gazeteci Barış Yarkadaş, Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu'na konuk oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmaları programda masaya yatırıldı.

"EKREM İMAMOĞLU ADAY OLABİLİR"

Değişim tartışmalarıyla ilgili kulis bilgisi veren Yarkadaş "Konuştuğum belediye başkanına Ekrem İmamoğlu sence ne hangi mesajı verdi ne istiyor? diye sordum. ‘Ben bugün ki toplantıda Ekrem İmamoğlu’nun hala genel başkan olmak istediği düşüncesine kapıldım’ dedi.

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Nasıl kapıldığını sordum ‘Ekrem İmamoğlu değişim sözlerini dile getirirken çıtayı hayli yukarı çekti daha net konuştu hatta Genel Başkan değişmeli sözünü açıkça söylemese de ima etti.

Genel Başkan değişince ne olacak yerine birinin gelmesi lazım’ Peki Ekrem İmamoğlu Genel Başkan adayı olacak mı diye sordum

‘Ekrem İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye’de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor eğer kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse Ekrem İmamoğlu aday olabilir’ dedi." ifadelerine yer verdi.

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