Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sarsacak Kılıçdaroğlu açıklaması!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum" sözlerine tepki göstererek, "Bu sözler insanı derinden yakar. Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken bu sözlere tahammül etmem mümkün değil" dedi.

Ekrem İmamoğlu, avukatları aracılığıyla Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun "Miting veya eylemleri doğru bulmuyorum" sözlerine tepki göstererek, "Bu sözler derinden yakar, tahammül edemem" siteminde bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Ahmak Davası" sürecinde verdiği destek sözlerini hatırlatarak, "Kemal Bey o zaman ‘Türkiye’yi ayağa kaldırırım, Adalet Yürüyüşü yaparım’ demişti. Şimdi ise bambaşka bir tutum içinde" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK "SUÇ ORTAĞIM" KEMAL BEY’DİR"

Niçin hapisteyim ve tutsağım? Çünkü İmamoğlu, cumhurbaşkanına karşı dört kez seçim kazandı. "İstanbul aşkım" diyenlerin rant ve talan düzenine son verdi. Kanal İstanbul'u engelledi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır duygusunu yaşayanlara kabus oldum."

16 yıldır CHP'ye hizmet ettiğini ve 13,5 yıl boyunca Kılıçdaroğlu ile birlikte çalıştığını belirten İmamoğlu, "Suçlanıyorsam, suçum varsa, 13,5 yıl yaptığım hizmetlerden ötürü bana yürütülen bu kuşatmayla hapisteyim. Tutsak isem, hala tereddütsüz demokrasi, adalet, memleket mücadelesi veriyor ve bundan dolayı zalimliklere maruz kalıyorsam, suçlu ilan ediliyorsam, en büyük "suç ortağım" Kemal Bey'dir. Çünkü bu mücadelenin büyük bölümünde birer yol ve kader arkadaşıydık" diye konuştu.

"ÇOK İÇİMİ YAKTI, TARİFSİZ ŞEKİLDE KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "İzlerim, bakarım, beklerim, davayı takip ederim" şeklindeki ifadelerine de sert tepki gösterdi. "Yol arkadaşı, kader arkadaşı, aynı ideallere koşan insanlar birbirlerine öyle davranamaz. Bu sözler kişiliğime, mertliğime, mücadele azim ve kararlılığıma uymaz. Mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır. Ben bunun için yaşadım, yaşamaya devam ediyorum. Bu sözleri kabul etmem, asla etmeyeceğim. Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE CEZAEVİ GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Cezaevinde Kılıçdaroğlu ile 1,5 saat süren sohbetlerini anlatan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım bizim kurultaylarımız tertemiz değil midir?" diye sorduğunu ve "öyledir" yanıtını aldığını belirtti. İmamoğlu, "O zaman bu sorunu sizin çözmeniz gerekir, bu kötü insanlara dur demeniz ve yargı üzerinden partimize müdahaleye karşı durmanız gerekir" dediğini aktardı.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Kılıçdaroğlu'nun "Zaten video çekmiştim" yanıtına karşı, bunun yeterli olmadığını söylediğini ve Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya gelerek güçlü bir söylemle "Kimse kurultaylarımıza söz edemez, bizim kurultaylarımız tertemizdir" demesini, hatta adliyeye gitmesi gerekirse Özgür Özel ile birlikte savcıya hak ettiği cevabı vermesini önerdiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun "Tamam, buluşuruz" demesi üzerine Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu aramasını rica ettiğini ve Özgür Özel'in de memnuniyetle arayacağını söylediğini belirten İmamoğlu, "Mahkeme kararını bekleyelim, ona göre Özgür Bey ile oturup konuşuruz" ifadesinin kendisinde büyük hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

"UTANÇLA HATIRLANIRSINIZ, LANETLENİRSİNİZ"

CHP içinde "mutlak butlan" kararını içine sindirmeye çalışanlara seslenen İmamoğlu, "Her ne yapacaksanız, her şeyi bilerek ve görerek yapacaksınız. Siz de bu kararın CHP'nin mahremine müdahale etmek olacağını, tek amacının 50 sene sonra birinci parti olan CHP'yi kudretten düşürmek olduğunu biliyorsunuz" dedi.

Hukuksuz bir yargı sürecinin yaşandığını ve bunun tek amacının iktidarın seçimleri kaybetmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hepimizin bildiğini ve gördüğünü siz de bilerek ve görerek bu kararı içinize sindirmeye, kararın gereğini yapmaya hazırlanıyorsanız size son sözüm şu olsun: Utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok. CHP bir vadede her şeyin üstesinden gelir. Ama siz yaptığınızla, üzerinize sürdüğünüz utanç lekesiyle baş başa kalırsınız. Birlikte, güçlü bir mücadelenin ve ülkemize yaşatılanlara karşı duruşun parçası olun. Yapmayın."

"'CHP DIŞARIDAN ELE GEÇİRİLECEK BİR PARTİ DEĞİL''

İktidara da uyarıda bulunan İmamoğlu, "CHP önünüzde diz çökecek, dışarıdan ele geçirilecek bir parti değil. Anlamamışsınız. CHP mahremine müdahale edilmesine izin verecek parti değil. İdrak edememişsiniz. Türkiye'yi de tanımamışsınız" ifadelerini kullandı.

Milletin hoşgörüsünün geniş olduğunu ancak iktidarı değiştirme şansının elinden alınmasına tahammül gösterecek kadar olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Hiç heveslenmeyin: Hep orada duramayacaksınız. Seçimle geldiniz, seçimlerde gideceksiniz. Seçimle gitmeye razı olacaksınız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİYİZ VE İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

Kurultayın geçersiz sayılması kararının sadece CHP'yi değil, bütün seçmenleri ilgilendirdiğini belirten İmamoğlu, kararın tek amacının iktidarın önümüzdeki seçimleri kaybetmesinin önüne geçmek olduğunu yineledi.

"Yerel seçimde, 50 yıl sonra CHP'yi Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Şimdi açık ara Türkiye'nin birinci partisiyiz ve iktidara yürüyoruz. Onun için yargılanmıyor, direkt cezalandırılıyoruz" diyen İmamoğlu, bu davaların Türkiye demokrasisinin meselesi olduğunu ve partilerin genel başkanlarını ve Türk yargısını göreve davet ettiğini söyledi.