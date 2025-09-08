Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" açıklaması: Memleket meselesi

Tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesi" ifadesini kullandı.

"ÜLKEYİ KAOSA SOKMAKTAN VAZGEÇİN"

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın" diyen İmamoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"CHP İstanbul İl Başkanlığımız önünde yaşananları dün akşamdan bu yana büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ediyorum. Partililerimizin kendi il binalarına yani evlerine girememesini hangi hukuka dayandırıyorsunuz? Ülkenin asayişiyle ilgilenmesi gereken polislerimizi hangi akla hizmet bir siyasi partinin ablukasına alet ediyorsunuz? Bu hukuksuzluğunuza derhal son verin. Milletin umudunu daha fazla kırmaktan, milleti daha fazla yoksullaştırmaktan, ülkeyi her gün yeni bir kaosa sokmaktan vazgeçin. Buradan siyasi partilerimize ve kıymetli yöneticilerine de seslenmek istiyorum; Cumhuriyetimize ve demokrasimize yapılan bu hukuksuz müdahalelere lütfen göz yummayın. Artık bu mesele kişilerin ve partilerin üzerinde bir memleket meselesidir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Yerine çağrı heyeti atanarak Gürsel Tekin kayyum olarak görevlendirildi.

Gürsel Tekin'in bugün il başkanlığına gitmesi bekleniyor.

Dün akşamdan itibaren il binası önünde toplanan CHP'li milletvekilleri, PM üyeleri, gençlik ve kadın kolları, partililer kayyumun binaya girmesini engellemek için önlem alırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda çevik kuvvet polisi, girişleri kapatan bariyerler, TOMA araçlarıyla bina çevresinde sıkı önlemler aldı.

