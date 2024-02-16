Ekrem İmamoğlu'ndan kreş açıklaması: İstanbul'u 25 yıl yönetenler yapmadılar biz yaptık

Kaynak: Cumhuriyet
Ekrem İmamoğlu'ndan kreş açıklaması: İstanbul'u 25 yıl yönetenler yapmadılar biz yaptık
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 kreşin açılış töreninde konuştu. 25 yıl boyunca İstanbul’u yönetenlerin yapamadığını yaptıklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,Yuvamız İstanbul Kreşleri Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Açılış törenine CHP'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

Yaptığı konuşmada, "Bizden önce 25 yıl boyunca İstanbul'a tek bir kreş bile açmayan yönetim, sıfırdan başlayacakmış kreş vaatlerinde bulunuyor. Buna ben seviniyorum. Bunun bir mega proje olduğunu anlayabilmişler" ifadesini kullandı.

2019 yılında kreş vaatlerinin hafife alındığını ifade eden İmamoğlu, “Zannettiler ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, bunu vaat edecekler sonra da unutacaklar. Biz samimiyiz. Onlar gibi 25 yıl unutup, bugün seçimden önce ceğiz, cağız demiyoruz. Biz söyledik, yaptık. Mart ayı itibariyle 100'ü aşkın kreş İstanbul'da hizmet veriyor olacak. Kapasiteyi böylesi bir sayıya çıkarmak bizim için önemli.” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, çocukların kreşe ihtiyacının olduğunu vurguladı ve bunu İBB’nin tek başına çözemeyeceğini, diğer kurumların da İBB’ye destek vermesi gerektiğini kaydetti.

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