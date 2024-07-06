Ekrem İmamoğlu’ndan Merih Demiral’a 3 gün sonra destek mesajı

A Milli Takım futbolcusu Merih Demiral’a bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza verilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama geldi.

Sosyal medyada Demiral’a destek mesajı paylaşmadığı için eleştirilerin odağı olan İmamoğlu, 3 gün sonra sessizliğini bozdu.

Hemen hemen her olayda açıklama yapan ve her kesimi kucaklayıcı tavırlarıyla dikkat çeken İmamoğlu, paylaşımında “Hakkımız yendi, sahada hakkımızı alacağız” dedi.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımın devamında “Türk Milli Futbol takımımıza büyük güven duyuyoruz, bu gece Hollanda karşısında başarılar diliyorum. Tutkuyla sevdiğimiz güzel ülkemize bayram yaşatmanız dileğiyle, kalbimiz sizinle atıyor. 86 milyon sizinle #BizimCocuklar” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?



Milli futbolcu Merih Demiral, EURO 2024'te Avusturya'ya attığı gol sonrasında bozkurt işareti yapmıştı. Bu hareketi nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu, Demiral'a iki maç ceza verdi. İki maç veya daha az süreli cezalara itiraz hakkı olmadığı için Demiral, turnuvada iki maç oynamayacak.

MERİH DEMİRAL NE DEMİŞTİ?



Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "İki gol attığım için çok mutluyum. Aklımda Türklükle alakalı bir gol sevinci vardı ve bunu yaptım. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum ve bu duyguyu gol attıktan sonra iliklerime kadar hissettim. Bu yüzden böyle bir hareket yapmak istedim ve yaptığım için çok mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde bozkurt işareti yapan taraftarlarımızı gördüm ve onları gördükten sonra bu hareketi daha çok yapmak istedim. Türkiye’de hepimiz Türk'üz ve Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her zaman belirtiyorum. Bu yüzden gol sevincimi böyle yaşadım."