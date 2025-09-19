Ekrem İmamoğlu'ndan 'öğrenci yurdu' paylaşımı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından öğrenci yurtlarına ilişkin bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

KYK yurtlarında kalan öğrencilerden çok sayıda mektup ve mesaj alıyorum. Öğrenciler; yurtların koşullarından, yemeklerin kalitesinden, imkanların kısıtlılığından, internet hizmetinin zayıflığından, ulaşım olanaklarının azlığından, güvenlikten ve şikayetlerini dile… pic.twitter.com/jrP8A1VHOg — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 18, 2025

"KYK yurtlarında kalan öğrencilerden çok sayıda mektup ve mesaj alıyorum. Öğrenciler; yurtların koşullarından, yemeklerin kalitesinden, imkanların kısıtlılığından, internet hizmetinin zayıflığından, ulaşım olanaklarının azlığından, güvenlikten ve şikayetlerini dile getirdiklerinden kendilerine yönelik tavırlardan çok şikayetçiler.

Bir ülkeyi yönetenler övünecekse gençlere ve çocuklara verdiği değer, iyi eğitim ve olanaklarla övünmeli. Bu ülkenin pırıl pırıl, yeteneki ve zeki çocukları var, hepsi birer cihan parçası, bu çocuklar ülkemizi güçlü ve refah içinde yaşanır hale getirecekler. En büyük yatırımımız onlara olmalı.

Çok şeye gerek yok, bu ülke saraylardan, şatafattan, israftan kurtulsun yeter; iyi eğitim iyi niyetle sağlanır.

İBB’nin pırıl pırıl yurtları var, yenileri açılıyor, ekonomik, kaliteli ve güvenli barınma sağlıyoruz. Bütün öğrenciler mutlu ve huzurlu, derslerine bakıyorlar. Bu sorunu biz çözeriz.

İstanbul’da yaptık, Türkiye’de de yapacağız."