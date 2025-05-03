Ekrem İmamoğlu'ndan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Sırrı Süreyya Önder'in vefatı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu mesajında şunları söyledi:

TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım.



Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum.



Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 3, 2025

TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Sn.Önder’i Türkiye’nin barış ve kardeşlik ortamı için harcadığı olağanüstü çabalarla ve bilge kişiliğiyle hatırlayacağız. Bize bıraktığı en önemli miras barış ve kardeşlik için bıkmadan, inatla çabalamaya devam etmektir.