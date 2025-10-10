Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Norveç'in başkenti Oslo'daki Norveç Nobel Enstitüsünde gerçekleşen basın toplantısında, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazandığı açıklanan Venezuelalı Maria Corina Machado'yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından paylaşımda İmamoğlu, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaparak, "Otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir" ifadelerini kullandı.

"OTORİTER REJİMLERİN GÖLGESİNDE YAŞAYAN TÜM HALKLAR İÇİN İLHAM VERİCİDİR"

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Maria Corina Machado’yu en içten duygularımla kutluyorum. Venezuela’da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin bu onurlu başarısı, sadece Latin Amerika için değil, otoriter rejimlerin gölgesinde yaşayan tüm halklar için ilham vericidir.

Diktatörlüklerin, baskıların ve hukuksuzlukların hüküm sürdüğü bir dünyada, halkların iradesini savunan cesur liderler, insanlığın ortak geleceği için umut kaynağıdır. Bugün Maria Corina Machado’nun ödülle taçlandırılan mücadelesi, yarının özgür ve demokratik toplumlarının teminatıdır."