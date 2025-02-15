Ekrem İmamoğlu'ndan Van'a kayyum atanmasına sert tepki!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır" dedi.

İMAMOĞLU: ÜLKE YÖNETİMİNDE İKİLİK Mİ VAR ALGISI YARATMAKTADIR

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırılması ve Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak kayyum olarak atandığını açıkladı. Kayyuma CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki geldi.

İmamoğlu, X paylaşımında şunları söyledi;

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır. Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar ile MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçleri aynı anda değerlendirmek zorlaşmıştır. Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır. Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır. Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir.

Seçimlerden önce ‘kanunda gösterilen şartlara uygun’ olanların, her nedense seçildikten sonra çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınması ya da tutuklanması, demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Son olarak Van Büyükşehir Belediyesi’ne de kayyım atanmıştır.



Kürt kökenli… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 15, 2025

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan "Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine dair basın açıklaması" paylaşımında Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.