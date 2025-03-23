Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj! Kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.

İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.

"BEN BU SAVAŞI KAZANACAĞIM!"

Tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda İmamoğlu'nun şu ifadeleri yer alıyor:

"Ben buradayım. Üzerimde beyaz gömleğim var kirletemezsiniz. Bileğim sağlamdır bükemezsiniz. Geri adım atmıyorum bir milim. Ben bu savaşı kazanacağım."