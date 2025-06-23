Ekrem İmamoğlu’nu hedef almıştı! Metin Yıldız TRT'de işi kaptı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Metin Yıldız’ın TRT’de yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna katıldığını dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, X hesabından açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programının eski oyuncusu Metin Yıldız İmamoğlu'nun telefonlarına bakmadığını iddia etmiş İmamoğlu'nu hedef alan paylaşımlarına devam etmişti.

TRT'DE İŞİ KAPTI

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Metin Yıldız, TRT'den kadro buldu.

TRT'de yayınlanan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Yıldız, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' ailesine dahil oldu. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Ardından gelen tepkilerin üzerine Metin Yıldız'ın da "imzamı atıyorum" dediği Özekin, yeni bir açıklama yayımladı. Özekin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu gönderinin altında faşizm nedir sorusuna cevaben bolca örnek var. Muhatap almaya değmeyecek insanlar çoğu, engel basıp geçiyoruz. Sadece Metin Yıldız ve önceki paylaşımımızda Metin Keçeli belki içerlemiştir diye bir şeyler yazalım.

1- Metin Yıldız Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmiş. Oyuncu grubumuzdan Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeyen de bolca isim var; ne eleştiren, ne eleştirmeyen işimiz için bir ölçüdür. “İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır”. Bizim siyasi görüşlerimiz vardır, ama sizin gibi faşistlik, fanatiklik, pislik yapmadığı müddetçe iyi oyuncularla çalışmak ve iyi iş çıkartmak isteriz. Metin Yıldız iyi oyuncu, üstelik vakti gelince görüleceği gibi canlandıracağı rol için hem fizyoloji hem de tarz bakımından daha uygun bir isim yok. Tam da o kişi Metin.

2- 2008’de kurduk firmayı. O gün bugündür irili ufaklı işler yaptık. Daha TRT bir kere bile bize “şu oyuncuyu alın” demedi. Demez. Çünkü o kapı açılırsa TRT de yapım şirketleri de önünü alamaz. Hele Metin bey hiç tanımadığımız bir iç yapımlar sorumlusuna gitmiş de o yüzden almışız gibi bir durum asla söz konusu değil. Bırakın iç yapımlardaki bir arkadaşa, Genel Müdürler bile oyuncu tavsiyesine girmemiştir. Metin Yıldız da geçen hafta aramıza katılan Metin Keçeci de kimsenin değil, bizzat bizim tercihimizdir.

3- Sektörümüzde oyuncuların veya akraba sektörlerdeki şöhretlerin çoğunun siyasi görüşleri muhalefete daha yakın. Bu insanlar CHP belediyelerinin etkinliklerinde çalışıyor. Muhalif bilinen kanallarda da… Böyle faşistçe linçlenmiyorlar. Bırakın da Metin Yıldız onlardan, sizden farklı düşünsün. Biraz tahammül edin. Bu kadar faşist bu kadar çirkin olmak size ağır gelmiyor mu?

4- Henüz Metin Yıldız ile de Metin Keçeci ile de tanışmadım. Ama onların da hepimiz gibi hayatları, aileleri, duyguları var. Siz kötü insanlarsınız. İnsanlara çok kolay pislik atıyorsunuz. Haydi Metin Yıldız sizin siyasi görüşünüzden değil de pisliyorsunuz. Metin Keçeli’nin ne kusuru vardı? İyi oyuncu kendisi, bize güç katacaktır, ona “acıyarak iş verdik” gibi algılanmayı ne onun gibi bir sanatçıya ne kendimize yakıştırmam. Ama canına kıymayı düşünecek kadar sıkıntılı bir döneme girmiş bir insana hakaret ederken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Siz hiç mi aile terbiyesi almadınız? Hiç mi sevilmediniz.

Gerçekten iğrenç insanlarsınız."