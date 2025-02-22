Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Erdoğan'dan önce o gazeteyi korkuttu! Tehdide başladılar...

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün imza atması yandaş medya AKİT’i korkuttu.

İMAMOĞLU’NUN İMZASI AKİT’İ TELAŞA SOKTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan ön seçim için adaylığını resmen açıkladı. İmamoğlu’nun adaylığı ise yandaş medya AKİT’i telaşa soktu. AKİT’in bugünkü ‘Adaletten kaçamazsın’ başlıklı manşetinde İmamoğlu’nun adaylık imzasını ‘o imza seni kurtarmaz’ şeklinde verdi.

VUKUATLARI SIRALAMIŞLAR

AKİT, haberinde ayrıca İmamoğlu’nun vukuatlarını ‘Ahmak davası, yolsuzluk, valiye hakaret, yargıya tehdit ve bilirkişi davası’ başlıkları ile tehdit vari bir dille manşete taşıdılar. AKİT’in yargı gibi karar vermesi ve telaşlanmasına ise sosyal medyadan bazı yorumlar geldi.

“BİRİLERİNİN PAÇASI TUTUŞMUŞ”

Bazı kullanıcılar AKİT’in manşeti için ‘Birilerinin paçası tutuşmuş’, ‘Sizi kurtaracak kimse de kalmayacak akit’ ve ‘Akit’i kim kurtaracak’ gibi tepkisini dile getirdi.