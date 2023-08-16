Ekrem İmamoğlu'nun ittifak çağrısına 4 partiden yanıt geldi

CHP’de değişim tartışmalarının öncü isimlerinden olan Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olduğunu belirtti. Yaptığı konuşmada İstanbul ittifakını kurmak istediğini belirten imamoğlu’na muhalefet partilerinden yanıt geldi.

Gelecek, DEVA, HDP/YSP ve Saadet Partisinin kurmayları Gazete Duvar’a, İmamoğlu’nun ittifak çağrısı üzerine demeçlerde bulundu.

Gelecek Partisi kurucularından olan Selçuk Özdağ, geçmiş seçimlerin taktiksel hatalar nedeniyle kazanılamadığına vurgu yaparak, “Geride kalan genel seçimler “taktiksel yanlışlar” sebebiyle kazanılamadı ve ittifak blokları doğru kurulamadı.

Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerini hem de parlamento seçimlerini kazanmış bir Cumhur İttifakı ile karşı karşıya olduklarını, bu ittifakın muhalefetin elinde olan belediye başkanlıklarını da kazanması halinde Türkiye muhalefetsiz kalacak.

O zaman cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değil fakat tek adamlık, parti devleti tescil edilir. Bu Türkiye için demokrasiden kopuş olur.

İmamoğlu’nun attığı adımları muhalefet partileri değerlendirecek, Saadet Partisi ile Gelecek Partisi olarak yerel seçimlerde belli yerlerde seçime girme kararı aldık. Belediyelerde önce adaylar öne çıkarlar.

Doğru adaylar nerede gösterilirse Millet İttifakı yeni destekçileriyle birlikte iş birliği yapmaya hazırız. Bu iş birliği demokrasi adınadır, iktidarın çifte standardına karşı bir direniştir. Biz hemen hemen her yerde iş birliği yapmaya hazırız. Biz otururuz konuşuruz. Bizim için önce biz değil önce Türkiye.

Önce devletimiz, liyakatimiz, hukukumuz, adaletimiz. İstanbul’da sayın Ekrem İmamoğlu bedeller de ödedi, hükümet kendisiyle çok da uğraştı. Böyle bir ortamda İmamoğlu’nun oturup muhalefetle konuşmasını, tüm demokratlarla konuşmasını takdirle karşılarım” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi sözcüsü İdris Şahin, İmamoğlu’nun önce kendisini netleştirmesi lazım diyerek, “İmamoğlu’nun “Ben adayım demedim” ifadeleri dikkat çekici. İmamoğlu’nun ilk olarak kendi kafasını netleştirmesi gerek. Aday mı değil mi? Kendi kafasını bir netleştirmeli. ’2019 yılı benzeri bir ittifak yapabiliriz’ diyor. 2019’da zaten DEVA Partisi yok. 2019 türü bir beraberlik çağrısıyla İYİ Parti’ye yönelik bir duruş sergiliyor.

‘Bütün İstanbulla uzlaşı sağlarım’ diyor, doğrusu bu. Bütün İstanbulluyla uzlaşı sağlaması gerekir bir belediye başkanının. Ama ittifak mevzusunda 2019’u örnek göstererek bir beraberlik ifade ediyor. Kendisi de net bir şekilde adayım demiyor.

Bizim DEVA Partisi olarak bu tür mevzuları, belediye başkan adayları ile konuşmamız doğru olmaz. Biz bu mevzuları görüşeceksek Cumhuriyet Halk Partisi’nin yetkili organıyla, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşürüz.

Şimdiye kadar da DEVA Partisi’nin CHP’de tek muhatabı vardı, o da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Bundan sonraki süreçte bağlantı içerisinde olacak olursak genel düzce merkez yönetimiyle istişare içinde oluruz. Onun haricinde gördüğüm kadarıyla Sayın İmamoğlu kafasındakileri hemen hemen netleştirmemiş” yanıt verdi.

HFP/YSP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, “Parti olarak seçim sonrası sahici bir muhasebe yapmaya çalışıyoruz. Geçmiş belediye seçimleri ve son genel seçimler bu muhasebenin bir parçası. Sağlıklı bir geçmiş seçim muhasebesi yapmadan geleceğe dönük eğilim oluşturmak yanlış olur.

Dolayısıyla ittifaklar meselesini bugünden tartışmanın da yanlış olduğu kanaatindeyim.

Şu bir gerçek ki biz tek adam rejimini yıkma mücadelesinden de üçüncü yol siyasetimizi güçlendirme gayemizden da vazgeçmeyiz.

Seçimler elbet önemli uğraklardır fakat biz Emek Özgürlük İttifakı’nı nasıl genişleteceğimizi, mücadele odaklarını neyin üzerine kurmamız gerektiğini daha fazla önemsiyor ve tartışıyoruz” dedi.

Saadet Partisi’nden İstanbul Milletvekili Bülent Kaya ise İmamoğlu’nun çağrısı üzerine, “Yerel seçimler toplumsal muhalefete nefes aldırabilecek ve değişim sürecini başlatacak özellikte. Toplumsal muhalefet yeniden yerel seçimle birlikte ayağa kalkabilir .Bu amaca hizmet edecek her türlü diyaloğa açığız. Bugün spesifik olarak adaylar ve seçim çevreleri üzerine konuşmak için erken olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.