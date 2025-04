Ekrem İmamoğlu'nun Kuran-ı Kerim meailini okuduğu Muhammed Esed kimdir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşma arasında gazetecilere “Ailem iyi olursa ben de iyiyim. Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum.” ifadelerini kullandı. Milyonlarca kişi ise İmamoğlu’nun kitabını okuduğu Muhammed Esed’in kim olduğunu araştırmaya başladı.

MUHAMMED ESED KİMDİR?

Muhammed Esed, Şu anda Ukrayna topraklarında bulunan Lviv şehrinde, zamanın ismi ile Lemberg'de bir Yahudi ailesinde 1900 yılında dünyaya gelmişti. Avusturya Macaristan doğumlu düşünür, reformist, gezgin, gazeteci, din bilimci, yazar, siyasetçi olarak biliniyor. Esed, sonrasında İslam'ı seçmişti. Esed İslam Dünyası'nda 1980 yılında yayınladığı Kur'an Mesajı The Message of the Qur’an isimli Kur'an tefsiri ile tanınmıştı.

1947 yılında kurulmuş olan Pakistan, kendisine vatandaşlık vermişti. Ayrıca Pakistan'da, İslami Yapılanma Kurumu başkanı olmuş, 1949'da Pakistan Orta Doğu İlişkileri Şefliğine getirilmiş ve Birleşmiş Milletlerde Pakistan adına temsilcilik yapmıştı.

ESERLERİ

1. Un romantisches Morgenland (Frankfurt 1924). İlk Ortadoğu ziyaretinin ardından kaleme aldığı izlenimleri aktarıyor.

2. Islam at the Crossroads (Delhi-Lahore 1934). Muhammed Esed, bu kitabında Batı teknolojisinin amansız saldırısı karşısında kendine güvenini tamamen kaybetmiş olan İslâm dünyasının şahsiyetini ve itibarını yeniden kazanmasını sağlamayı hedef almıştı.

3. Sahīh al-Bukhārī: The Early Years of Islam (Delhi-Lahore 1938). Ṣaḥîḥ-i Buḫarî’deki siyerle ilgili rivayetleri ve açıklamalarını ihtiva eden eser yazarın Medine’de kaldığı süre içinde tamamlamıştı.

4. The Road to Mecca (New York 1954). Muhammed Esed’in, 1932 yılında Arabistan çöllerinde gerçekleştirdiği yolculuk çerçevesinde geçmişten o güne bütün hayatını, Pamir yaylalarından Libya çöllerine, oradan İstanbul’a kadar yaptığı gezileri ve yaşadığı büyük değişimi anlatan otobiyografisiydi.

5. The Principles of State and Government in Islam (Berkeley 1961). Kitap, Mansûr Muhammed Mâzî’nin Minhâcü’l-İslâm fi’l-ḥükm adlı Arapça çevirisinden (Beyrut 1964) M. Beşir Eryarsoy tarafından İslâm’da Yönetim Biçimi adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir (İstanbul 1977, 1988, 1995).

6. The Message of the Qurʾān (Gibraltar 1980). Muhammed Esed, 1960 yılında başlayıp 1964’te birkaç sûresini yayımladığı bu meâl-tefsir çalışmasını Fas’ta kaldığı yıllarda tamamlamıştı. En önemli eseri saydığı meâl-tefsir onun klasik Arapça’ya hâkimiyetini göstermesi açısından dikkat çekmiş ve bazı eleştirilere rağmen en fazla ilgi gören meâllerden biri olmuştu.

7. This Law of Ours and Other Essays (Gibraltar 1987). Muhammed Esed’in İslâm ve Batı uygarlıkları ile İslâm hukukuna dair düşüncelerini, özellikle Pakistanlı müslümanlar için uygun gördüğü devlet şekli ve İslâmî bir anayasa teşkili hakkında daha önce yazdığı makalelerini ve yaptığı radyo konuşmalarını içermişti.