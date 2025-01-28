Eksi 20 derecede buz gibi suya daldı

Kaynak: İHA
Eksi 20 derecede buz gibi suya daldı

Kars'ta Çıldır Gölü'ne bir kadın eksi 20 derecede buz gibi suya daldı. Bu görüntüleri çekip sosyal medyadan yayınladı. O anlar ise gündem oldu.

Kars'ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü'ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi.

Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir'in yardımıyla sudan çıktı.

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Güvenç'in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.

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