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AKP'li Mamak Belediyesi televizyon kuruyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki tartışmalarıyla tanınan AKP’li Murat Köse’nin başkanlığını yaptığı Mamak Belediyesi’nin “medya sektörüne girmek” için milyonlarca liralık harcama yaptığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 04:33
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'Eksiksiz TV kanalı'nın masrafı vatandaşın bütçesinden çıktı

AKP'li Mamak Belediyesi televizyon kuruyor
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Mamak Belediyesi, televizyon kurmak için “kesenin ağzını açtı.” Belediye, “Mamak TV için malzeme alımı” başlıklı ihaleyle “stüdyo malzemeleri, kameralar, dekor ve reji sistemleri” alımı yaptı. “Eksiksiz bir TV kanalı” kurulumunu öngören ihalenin sonucuna göre, vatandaşın bütçesinden 3 milyon 80 bin TL harcandı.

Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Belediye, 8 Ağustos 2022’de, “Mamak TV için malzeme alımı” başlıklı bir ihaleye çıktı. Sonuç ilanı 7 Ekim 2002’de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yayımlanan ihale kapsamında belediye bünyesinde kurulacak TV kanalının “stüdyo malzemeleri, kameraları, dekor ve reji sistemleri” gibi ihtiyaçları için ilçe halkının bütçesinden 3 milyon 80 bin TL harcama yapıldı.

Mamak Belediyesi’nin “eksiksiz bir TV kanalı” kurmak üzere yaptığı ihalenin teknik şartnamesinde stüdyo için havalandırma sisteminden “video duvara”, ses akustiğinden ışıklandırmaya kadar bir çok ürün kalemi bulunuyor. TV kanalında yer alacak “reji”, “kurgu”, “makyaj”, “kulis” ve “ses kayıt” odaları için ihtiyaç duyulan tüm malzemelerin ihaleye eklendiği görülüyor. İhale kapsamında TV kanalının “yöneticisi” ve “yönetici asistanı” için de birer oda oluşturulacak. 

KANALIN MASRAFLARI ARTACAK

Teknik şartnamedeki ayrıntılara göre Mamak TV, 3 adet ”4K kayıt yapabilen kamera”, “profesyonel okuma sistemi”, “kablosuz ses sistemi”, “4K kayıt sistemi”, “dijital stüdyo ışıklandırma sistemi” ile “önizleme ve stüdyo içi mobil ekranları” gibi teknolojilere sahip olacak.

Belediye bünyesinde hizmet vereceği öğrenilen TV kanalının kurulumu için Mamak Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü’nün bütçesinden 3 milyon 80 bin TL para çıkacak.

İşler hale geldiğinde ortaya çıkacak yönetici, yönetici asistanı, sunucu, kameraman, reji, ses, ışık personeline ödenecek maaş, SGK primi gibi sabit giderler de bunun üzerine eklendiğinde ilçe halkının cebinden Mamak TV için çıkacak bedelin büyüyeceği öngörülüyor. 

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