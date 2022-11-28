Enner Valencia'dan iyi haber

Enner Valencia, ilk iki maçında üç gol atarak Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Fenerbahçeli oyuncunun, dizindeki sakatlık nedeniyle yarın Senegal ile oynanacak karşılaşmayı kaçıracağına dair bazı korkular vardı.

Ancak Ekvador'un şu ana kadar Katar'daki tüm gollerini atan Valencia, yarın için iyi olacağını söyledi.

Ekvador kaptanı bu sabah takımın basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Dizim iyi. Takıma yardım etmeye devam etmeyi umuyorum." dedi.