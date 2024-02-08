Ekvador ötenaziyi serbest bıraktı

Ekvador anayasa mahkemesi 9 üyenin yer aldığı oylamada, yediye karşı iki oyla doktorların bir hastanın ölümüne yardım etmesine izin verilmesi kararını onayladı.

Mahkeme, klinisyenlerin onurlu bir yaşam hakkını koruma çabalarının artık cinayet suçu olarak kabul edilmeyeceğini belirtti. Dava, Ekvador’da ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz) adı verilen nörolojik bir hastalığa sahip bir kadın tarafından ilk kez açıldı.

Kadın, mahkemeye yaşadığı acı, yalnızlık ve zulüm nedeniyle huzur içinde dinlenmek istediğini ifade etti.

Ekvadorluların bağlı olduğu Roma Katolik Kilisesi ise ötanaziye şiddetle karşı çıkmaya devam ederken, Kolombiya 1997 yılında ötanaziyi suç olmaktan çıkardı.

AFP haber ajansına göre, yatağa bağımlı ALS hastası Paola Roldán, davasını Ağustos ayında açtı. Roldán, ötanaziyi 10 ila 13 yıl arasında hapis cezası öngören bir cinayet suçu haline getiren ceza kanunu maddesine itiraz etti.

Kasım ayında mahkeme duruşmasında video bağlantısı aracılığıyla “Yaşadıklarım acı verici ve zalimce. Huzur içinde yatmak istiyorum.” İfadelerini kullandı.

Mahkeme, “Bu durumu yaşayan bir kişiye hayatta kalma zorunluluğu getirmenin mantıksız olacağına” karar verdi. Mahkeme ayrıca, “Her insan, kişisel gelişimi etkilendiğinde özgür ve bilinçli kararlar verebilir. Bu, ciddi ve geri dönüşü olmayan bir bedensel yaralanmanın veya ciddi ve tedavisi mümkün olmayan bir hastalığın neden olduğu yoğun acıya son verme seçeneğini de içerir.” dedi.

Kararın ardından Roldán, ülkesinin “biraz daha misafirperver, daha özgür ve daha onurlu” hale geldiğini belirtti ve “İnsan hakları mücadelesi asla asfalt bir yol değildir.” dedi.