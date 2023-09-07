Ekvador'da atmayı unuttukları el bombası kendi araçlarında patladı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un kuzeyinde, bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişiden 4'ü kaçmaya çalıştıkları araçta unuttukları el bombasının patlaması sonucu öldü, 2'si kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Ekvador'da atmayı unuttukları el bombası kendi araçlarında patladı

Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas eyaletinde bir eve silahlı saldırıda bulunan 6 kişi, olay yerinden kaçtıkları arabada el bombasını atmayı unuttu.

Unutulan el bombasının birkaç metre ilerleyen araçta infilak etmesi sonucu 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, bir eve ateş eden silahlı kişilerin bir süre sonra araca bindiği ancak birkaç metre ilerledikten sonra arabanın patladığı görülüyor.

Ekvador basınında çıkan haberlerde, olayın 4 Eylül'de yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İki sigara markasının fiyatında şaşırtan indirim. Sigara fiyatları dün de zamlanmıştı Ekonomi
İki sigara markasının fiyatında şaşırtan indirim. Sigara fiyatları dün de zamlanmıştı
Kirazlı-Kayaşehir metro seferleri için açıklama Güncel
Kirazlı-Kayaşehir metro seferleri için açıklama
Dünya'ya geri dönüyor. En son 430 yıl önce görülmüştü Bilim
Dünya'ya geri dönüyor. En son 430 yıl önce görülmüştü
Oynadığı tüfekle kendini vurdu Güncel
Oynadığı tüfekle kendini vurdu
"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajını aldı hem evi hem şehrini değiştirdi Güncel
"Cinim, odanda yaşıyorum" mesajını aldı hem evi hem şehrini değiştirdi
Gençler arasında kavga: 1 yaralı Güncel
Gençler arasında kavga: 1 yaralı