Ekvador'da başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

Ekvador'da 2025 başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Daniel Noboa ve muhalefet lideri Luisa González arasında yaşanan kıyasıya yarışın ardından ikinci tura kalacak isimler belli oldu. İlk turda yapılan oylamada, hiçbir aday ilk turda zafer kazanacak yeterli oyu toplayamadı. Seçimlerin ikinci turu, 13 Nisan 2025'te yapılacak.

İLK TUR SONUÇLARI: NOBOA ÖNDE

Ekvador Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan açıklamaya göre, Daniel Noboa ilk turda yüzde 44,35 oy alırken, Luisa González yüzde 43,80 oy oranıyla arkasından geldi. Bu sonuçlar, Ekvador'un yakın zamanda yaşadığı siyasi atmosferde şaşırtıcı olmamakla birlikte, iki aday arasındaki farkın oldukça dar olduğunu gösteriyor. Ancak hiçbir aday, yasal olarak birinci turda kazanmak için gerekli olan yüzde 50’lik oyu alamadı. Bu nedenle, seçimlerin ikinci turuna gidilmesine karar verildi.

EKVADOR'DAKİ SİYASİ KRİZ VE SEÇİMLERE YANSIYAN ETKİLER

Ekvador, uzun bir süredir devam eden bir güvenlik krizi ve ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Son yıllarda hükümete yönelik artan eleştiriler ve yerel yolsuzluk skandalları, bu seçimdeki rekabeti daha da sertleştirdi. Bu bağlamda, 2023 yılında yapılan erken seçimlerle göreve gelen Daniel Noboa'nın, ülkenin mevcut sorunları karşısında gösterdiği liderlik ve yaklaşımı da büyük bir tartışma konusu olmuştu.

Noboa, 2023 Ekim ayında yapılan erken seçimlerde yüzde 52 oy alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu. Bu seçimler, o dönemdeki başkan Guillermo Lasso'nun görevden alınmasının ardından yapılmıştı. Lasso'nun, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalması ve ülke genelinde artan güvenlik sorunları, erken seçim kararını tetiklemişti. Ancak 2025 seçimlerine doğru Ekvador'daki mevcut hükümetin güvenlik ve ekonomi politikaları hala büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

LUİSA GONZÁLEZ: ZAFER İDDİASI VE ELEŞTİRİLER

Luisa González, 2025 seçimlerinin öne çıkan muhalefet lideri olarak kendini tanıttı. Rafael Correa'nın siyasi mirasını devralarak "Revolución Ciudadana" (Halk Devrimi) partisinin liderliğini üstlendi. González, ilk turda elde ettiği sonuçları "büyük bir zafer" olarak değerlendirdi. Rakibi Noboa'yı ise, "devletin tüm imkanlarını kullanarak kampanya yürütmekle" suçladı. Ayrıca, Noboa'nın görevinden istifa etmeden seçimlere girmesini eleştirerek, başkanlık görevi sırasında seçim kampanyası yapmasını yasadışı olarak nitelendirdi.

SEÇİM GÜNÜNDEKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İHTİMALLER

Ekvador’daki seçimlerde, ülkenin içine düştüğü şiddet ortamı göz önüne alındığında güvenlik önlemleri oldukça sıkıydı. Ülkede yaşanan büyük güvenlik krizine rağmen, seçimlere katılım oranı oldukça yüksek oldu. CNE’nin açıklamalarına göre, seçime katılım oranı yüzde 83 olarak belirlendi. Güvenlik operasyonları da gün boyu devam etti, zira Ekvador, son yıllarda ciddi güvenlik sorunları ve suç oranlarında büyük bir artışla mücadele ediyor. Ancak seçimlerin ardından, başta muhalefet olmak üzere, birçok kesim seçimde usulsüzlük ve hile yapıldığına dair endişelerini dile getirdi.

DİĞER ADAYLAR VE SEÇİM SÜRECİ

Bu yılki seçimlerde Daniel Noboa ve Luisa González dışında 14 başka aday da yarıştı. Ancak, bu adaylar daha düşük oy oranlarına sahip oldu ve seçimde belirleyici bir rol oynamadılar. Bununla birlikte, Ekvador’daki seçim sisteminin çeşitli reformlara ihtiyaç duyduğu yönündeki tartışmalar sürüyor. Ayrıca, ülkenin başkanlık seçimlerinin yanı sıra 151 milletvekili ve beş And Dağları Parlamentosu için de seçim yapıldı.

YABANCI GÖZLEMCİLERDEN UYARILAR

Seçim sürecine ilişkin yurt dışından gelen gözlemler de dikkat çekti. Arjantinli eski siyasetçi ve seçim gözlemcisi Héctor Parrilli, seçimlere ilişkin ciddi endişelerini dile getirerek, "Ekvador'da bir seçim sahtekârlığı için ortam hazırlanıyor" açıklamasında bulundu. Bu uyarı, seçim sürecinin şeffaflık ve güvenilirlik konularında daha fazla denetim gerektirdiğine dair kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Ekvador'da 2025 başkanlık seçimlerinin ikinci turu, 13 Nisan'da yapılacak. Seçmenlerin, hangi adayın ülkenin ekonomik ve güvenlik krizine yönelik en uygun çözümü sunacağına karar vermesi bekleniyor.