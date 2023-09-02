Ekvador'da mahkumlar 57 gardiyan ve 7 polisi rehin aldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 6 cezaevindeki mahkumlar tarafından rehin alınan 57 gardiyan ve 7 polisin serbest bırakıldığı açıklandı.

KAYNAK: AA
Ekvador'da mahkumlar 57 gardiyan ve 7 polisi rehin aldı

Ulusal Cezaevleri Ajansından (SNAI) yapılan açıklamada, rehin alınan 57 gardiyan ile 7 polisin özgürlüğüne kavuştuğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Gardiyan ve polislerin zorla alıkonulduğu 6 cezaevindeki koşulların normale döndüğü ifade edilen açıklamada, durumun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Ekvador'da mahkumlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarına tepki olarak 6 cezaevindeki 57 gardiyan ve 7 polisi rehin almıştı.

İçişleri Bakanı Juan Zapata da basına yaptığı açıklamada, tüm gardiyan ve polislerin Cuenca hapishanesinde tutulduğunu belirterek, "Bu olay, polisin şiddet eylemlerinde kullanılan yasaklı aletlere el koyması nedeniyle kamu güçlerine karşı yapılan bir eylemdir. Kamu çalışanlarımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu hapishanelerden And Latacunga'ya operasyon düzenleyen polis ve askeri birlikler, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeye el koymuştu.

Operasyonun ardından cezaevindeki çete liderleri güvenlik amaçlı başka hapishanelere nakledilmişti.

Olayın ardından başkent Kito'nun merkezinde 8 saat arayla bomba yüklü 2 araç patlatılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

EKVADOR'DA UYUŞTURUCU ÇETELERİ

Peru ve Kolombiya'ya komşu Ekvador, bu ülkelerden yapılan uyuşturucu ticaretinde geçiş noktası olarak kullanılıyor.

Ülkede uyuşturucu çetelerinin bölgesel mücadeleleri nedeniyle her yıl çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 2 gün yasaklandı Güncel
Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 2 gün yasaklandı
Filenin Sultanları zorlu sınavda. Türkiye Sırbistan ne zaman saat kaçta hangi kanalda Spor
Filenin Sultanları zorlu sınavda. Türkiye Sırbistan ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray kritik virajda Spor
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray kritik virajda
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu Spor
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi belli oldu
DSİ, 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak Güncel
DSİ, 6 ilde arazi toplulaştırması yapacak
CHP’den ‘Perinaz Mahpeyker’ açıklaması: Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı iddia edilmişti Güncel
CHP’den ‘Perinaz Mahpeyker’ açıklaması: Kılıçdaroğlu’nun danışman olarak atadığı iddia edilmişti