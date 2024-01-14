Ekvador'da rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı

Kaynak: AA
Ekvador'da rehin tutulan gardiyanlar kurtarıldı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

Ekvador'da, yedi farklı hapishanede meydana gelen isyanlar sonucunda rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

Ekvador’un Devlet Başkanı Daniel Noboa, X adlı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, bu yedi hapishanede rehin alınan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.

Noboa, kurtarma operasyonunda emeği geçen kolluk kuvvetlerini tebrik etti ve “Bakan başta olmak üzere Ulusal Polis ve Silahlı Kuvvetlerin, idari personelin yeniden özgürlüğüne kavuşması için gösterdikleri çabayı kutluyorum.” şeklinde bir ifade kullandı.

Ayrıca, Noboa daha önce de çetelerin elinde rehin tutulan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtmişti.

8 Ocak’ta, organize suç örgütü üyeleri tarafından yedi hapishanede isyan çıkarıldı ve bu olaylar sırasında 178 gardiyan rehin alındı.

Bu isyanlar sırasında “Fito” lakaplı çete lideri Adolfo Macias Salazar’ın ve birkaç mahkumun hapishanelerden kaçtığı düşünülüyor.

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