Ekvador'un güneyinde sel felaketi: San Roque Nehri taştı: 2 ölü, 81 yaralı

Kaynak: AA
Ekvador'un güneyinde sel felaketi: San Roque Nehri taştı: 2 ölü, 81 yaralı

Ekvador'un güneyinde, şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. San Roque Nehri'nin taşması sonucu birçok bina zarar gördü. Ekvador Devlet Başkanı bölgede incelemelerde bulundu, yardımlar hızlandırılacak.

San Roque Nehri'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Yetkililer, 19 evin tamamen yıkıldığını, 85 ev, 23 kamu binası, sağlık merkezi ve bir köprünün hasar gördüğünü bildirdi.

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Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, felaketzedeleri ziyaret ederek insani yardımların hızlandırılmasını ve bölgenin en kısa sürede normale döndürülmesini talep etti.

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2023 yılının başından bu yana devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi ve 73 bin kişi etkilendi.

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