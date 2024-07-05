El Bab'ta Türk Bayrağına saldıranları MİT yakaladı

Kaynak: AA
El Bab'ta Türk Bayrağına saldıranları MİT yakaladı

Suriye'nin kuzeyinde Türk bayrağına karşı provokatif eylemlerde bulunanlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Kayseri ve bazı illerdeki mülteci olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi hedef alan provokasyonlar yaşandı. Türk bayrağına saldıran ve Türk güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenleyen şüphelilerin yakalanması için Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile emniyet güçleri koordineli bir çalışma başlattı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu sonucunda, Suriye'nin El Bab şehrinde Türk bayrağına saldıran 17 yaşındaki bir şüpheli yakalandı. Şüpheli, Türk bayrağı önünde özür dileyerek, "Türk bayrağına saldırdım, çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi azmettirenlerin de yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Türkiye'de ve Türk halkından etkilendiklerini belirten diğer şüpheliler de verdikleri ifadelerde, "Maksadımız Türk halkını kötülemek değildi. Bizim Türk halkı ile dini ve ırki bağlarımız var. Türk halkı milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türk ordusu bizim hep yanımızda oldu. Tekrar Türk hükümetinden özür diliyoruz." şeklinde konuştular.

Şüpheliler, Suriye Geçici Hükümeti ve diğer kurumlarla iletişime geçerek hatalarını kabul ettiklerini belirtti.

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