El Chapo'nun eşi açık cezaevine nakledildi

El Chapo lakaplı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro’nun ABD’de tutuklu bulunduğu federal hapishaneden açık cezaevine nakledildi.

El Chapo'nun eşi açık cezaevine nakledildi

Meksikalı ünlü uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı ünlü uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın eşi Emma Coronel Aispuro, ABD’de tutuklu bulunduğu federal hapishaneden açık cezaevine nakledildi.

ABD Federal Hapishaneler Bürosu (BOP) Sözcüsü Donald Murphy yaptığı açıklamada, Aispuro’nun topluma yeniden kazandırılma sürecinin bir parçası olarak 30 Mayıs’ta ABD'nin Texas eyaletinde tutulduğu hapishaneden kalan cezasını geçirmek üzere California eyaletinde yer alan Los Angeles’taki bir açık cezaevine nakledildiğini belirtti.

ABD basınında yer alan haberlerde, Aispuro’nun yasa gereği cezasının son döneminde topluma yeniden kazandırılma sürecinden faydalanma hakkının bulunduğuna dikkat çekilirken, cezasının 13 Eylül’de sona ereceği ve tamamen serbest bırakılmasının beklendiği aktarıldı.

Aispuro’nun bulunduğu açık cezaevinde çalışma, meslek öğrenme, psikolojik destek alma ve sosyal medya hesaplarını kullanabilme haklarına sahip olabilecek.

NE OLMUŞTU?

ABD-Meksika çifte vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Haziran 2021’de Columbia Bölge Mahkemesi’nde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Yargıç, Aispuro'nun uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğine ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı. Savcılar da Kasım 2021’deki duruşmada Aispuro için 4 yıl hapis cezası talep etmişti.

Öte yandan Sinaloa Karteli’nin eski lideri Guzman ise müebbet hapis cezasını çekmek üzere ABD'nin Colorado eyaletindeki Supermax hapishanesinde tutuluyor.

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