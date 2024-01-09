El elden üstündür atasözünün anlamı nedir?

El elden üstündür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin kendini en güçlü sandığı durumlarda aslında sanılanın tam aksi olduğu, her şeyin daha iyisinin bulunabileceği anlamında kullanılan bir atasözüdür.

Kişi bir işte ne kadar güvenilir ve iyi olursa olsun herkesin bir üstü, güçlüsü ve daha kabiliyetlisi mutlaka bulunur.

İki kişi ya da daha fazlası birleşirse daha kolay bir işin altından kalkabilir anlamında da kullanılır.

EL ELDEN ÜSTÜNDÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"El elden üstündür, gel sende şu işin ucundan bir tut."

"Senden iyisini bulamaz sanınca kendini saldın ama el elden üstün işte..."