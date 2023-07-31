El freni çekilmeyen minibüsün altında kaldılar: 1’i ağır 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde el freni çekilmeyen minibüsün altında kalan 2 kadın ve 1 çocuktan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
El freni çekilmeyen minibüsün altında kaldılar: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde kırsal Kuyular Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabalarının mezarını ziyarete giden aile, minibüslerini park etti.

El freni çekilmeyen minibüs bir süre sonra hareket etti.

2 KADIN VE 1 ÇOCUK ALTINDA KALDI

Minibüsün arkasında duran 2 kadın ve 1 çocuk altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Sağlık ve İtfaiye Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Sağlık ve Arama Kurtarma ekibi tarafından ambulanslara Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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