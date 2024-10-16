El frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
El frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Bursa’da el freni çekilmeyen bir kamyon hareket etmeye başladı. Duyarlı bir vatandaşın bir vatandaşın müdahalesiyle faciadan dönülen anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Bunun üzerine kamyon kısa bir süre sonra hareket etmeye başladı. Kamyonun sürücüsüz bir şekilde hareket ettiğini gören vatandaşlardan bazıları duruma müdahale etmek istedi. O sırada vatandaşlardan biri kamyonun kapısını açarak içeri girerek, el frenini çekti. Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Kamyonun el frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

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