El frenini çekmeyi unuttu! O kahramanın müdahalesi kamyon faciasını önledi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mal indirmek için sokağa gelen kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttu. Bunun üzerine kamyon kısa bir süre sonra hareket etmeye başladı. Kamyonun sürücüsüz bir şekilde hareket ettiğini gören vatandaşlardan bazıları duruma müdahale etmek istedi. O sırada vatandaşlardan biri kamyonun kapısını açarak içeri girerek, el frenini çekti. Facianın eşiğinden dönülen o anlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.