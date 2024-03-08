Elazığ İl Emniyetinden operasyon. 19 suç makinası yakayı ele verdi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, 6136 ve birden fazla kişi ile birlikte;

-Yağma suçundan 20 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

-6136 sayılı Kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 13 yıl 5 ay hapis cezası -bulunan 1 şahıs,

-Hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay, 5 yıl, 4 yıl 5 ay, 4 yıl 3 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl, 3 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 8 şahıs,

-Kasten yaralama suçundan 14 yıl 4 ay, 8 yıl 2 ay, 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 3 şahıs,

-Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

-Cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

-Vergi Kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

-Nitelikli dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs,

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 2 ay ve1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 2 şahıs olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 19 şüpheli şahıs tespit edilerek polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.