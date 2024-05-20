Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması

Kaynak: İHA
Elazığ Valiliği'nden deprem açıklaması
Elazığ Valiliği Sivrice'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama yaparak kent genelinde herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Elazığ’da bugün 4 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice olan bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Valilik tarafından hasar ihbarına ilişkin bir açıklama geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonrasında kent genelinde AFAD ve 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı aktarıldı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “AFAD’dan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçesinde 20/05/2024 tarihinde saat 15:28’de 4.0 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 15:41 itibariyle ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir”

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