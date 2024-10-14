Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA
Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çaydaçıra Mahallesi 4016. Sokak'ta 11 Ekim tarihinde, iki grup arasında çıkan, 1 kişinin tabancayla edilen ateşle, 2 kişinin de darp sonucu yarandığı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin üst aramasında kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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