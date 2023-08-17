Elazığ’da 9 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Elazığ’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9 kilo 630 kilo esrar ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 şüpheli ise tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da 9 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise 9 kilo 620,30 gram ot esrar, 140,19 gram toz esrar, 60 adet ecstasy, 22 adet sentetik ecza (lyrica) 0,41 gram sentetik kannobinoid, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

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