Elazığ’da 9 kilo 630 gram uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde ise 9 kilo 620,30 gram ot esrar, 140,19 gram toz esrar, 60 adet ecstasy, 22 adet sentetik ecza (lyrica) 0,41 gram sentetik kannobinoid, 0,18 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.