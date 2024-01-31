Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'sinin yıkımı tamamlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onay verdiği ağır hasarlı yapıların yıkımı, Valilik öncülüğünde İl Özel İdaresi ve müteahhit firmalar tarafından sürdürülüyor. Vali Ömer Toraman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremlerden hemen sonra ağır hasarlı binaların tespitine ve yıkımına başladıklarını hatırlattı.

Toraman, “İl merkezi ve kırsalda yıkılacak ağır hasarlı binaların yüzde 87’si şu ana kadar yıkıldı ve enkazları temizlendi.” dedi ve bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Toraman, yıkılan binaların yerine yeni konutların inşa edildiğini, 2 bin 255 konutun kura çekimi için hazırlandıklarını söyledi.

Toraman, şöyle devam etti: “Elazığ, depreme dayanıklı konutlarla güçleniyor. İleride olabilecek depremleri minimum zararla atlatacağımızı umuyoruz. Burada önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Elazığ merkezdeki çok katlı binaların yıkımını bugün itibarıyla bitirdik. Depremden bir yıl bile geçmeden merkezdeki çok katlı konutların hepsini yıktık.”