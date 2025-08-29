Elazığ’da ahırda su giderine düşen atı itfaiye kurtardı

Olay, merkeze bağlı Örençay köyünde meydana geldi. Uzun süredir kullanılmayan ahıra giren at, buradaki su giderine düştü. Dar alanda sıkışan ve hareket edemeyen atın seslerini duyan köylüler, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbarla olay yerine sevk edilen ekipler, dikkatli bir çalışmayla atı bulunduğu yerden çıkardı. Bitkin düşen ata su verilerek ilk müdahalesi yapıldı. Atın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.