Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da iş makinesi yüklü TIR girdiği alt geçitte sıkıştı. Kendi imkanları ile kurtulamayan sürücü ekiplerden yardım istedi. İhbar zerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçide giden yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Olay, İstasyon kavşağında meydana geldi. İş makinesi yüklü 23 HC 510 plakalı TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Sürücüsü TIR'ı kurtarmayı başaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar zerine olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçide giden yolları kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Sıkışan TIR'ı kurtarmak için de çalışma başlatıldı. 1,5 saatlik çalışmanın ardından TIR'ın ve üzerindeki iş makinesinin lastiklerinin havası indirildi. TIR'ın sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

Elazığ’da alt geçit operasyonu! Lastikler indirildi

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