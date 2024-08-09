Elazığ’da asansör boşluğuna düştü

Doğukent Mahallesi Temel Bulvarı üzerinde bulunan bir markette meydana gelen olayda, iş yeri sahibi dengesini kaybederek, zemin kattan bodrum katındaki asansör boşluğuna çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adamı halat yardımıyla yukarı çeken ekipler, sedye ile ambulansa bindirdi. Yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılan şahsın ayaklarında kırık olduğu ifade edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.