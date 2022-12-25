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Bacağı kırık tay, tedavi altına alındı

Elazığ'da bacağı kırık halde bulunan bir tay, tedavi edilmek üzere hayvan hastanesine kaldırıldı. 

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:57
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Elazığ'da bacağı kırık halde bulunan tay tedavi altına alındı

Bacağı kırık tay, tedavi altına alındı
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Elazığ'da bacağı kırık tay, tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokaklarda gezen başıboş atların arasında bir tayın bacağının kırık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi ve HAYDİ ekipleri, bacağı kırık tayı nakil aracına yükledi. Tay, tedavi edilmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Hayvan Hastanesine götürüldü.


(Kaynak: İHA)

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